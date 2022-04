Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Il Collegio di Garanzia del CONI nelle prossime ore discuterà il ricorso dell'Inter sul rinvio del match con il Bologna dello scorso 6 gennaio, gara non disputata a causa dei contagi che avevano colpito lo spogliatoio rossoblu. L’Inter, com'è noto, chiede lo 0-3 a tavolino. "La società nerazzurra ha fondato il suo ricorso sul fatto che il Bologna non ha mai né preannunciato né fatto un vero reclamo in fase iniziale - spiega la Gazzetta dello Sport -. Altro punto, una lista dei contatti dichiarata dai rossoblù che avrebbe mostrato qualche incongruenza".