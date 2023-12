Dopo l'ottima prova offerta contro l'Udinese, al suo esordio dal 1' in Serie A, la Gazzetta dello Sport celebra Yann Bisseck, centrale tedesco arrivato dalla Danimarca.

"Bisseck in pochi mesi è lievitato, fino alla notevole prestazione di sabato contro l’Udinese, un punto di partenza, non di arrivo. Munito di struttura fisica imponente e di altrettanta potenza, Bisseck difende e attacca in misura uguale, con forza e spavalderia. È costato 7 milioni, ne vale già 10-15. Un bel colpo dei soliti noti, la ditta Marotta&Ausilio" è il giudizio della rosea che premia il tedesco con un 7,5.