Il cambio di proprietà in casa Inter riporta certezze e serenità. Gazzetta.it traccia il punto di un confronto tra i bilanci delle big: "Con il cambio di proprietà l’Inter ha ritrovato certezze e serenità. Oaktree ha in mente un piano a lungo termine e non ha fretta. Ma sarà necessario proseguire l’azione di contenimento della spesa già avviata ai tempi di Zhang". I big, comunque, non si toccano e l'equilibrio contabile non intaccherà il valore della rosa: la strategia di Oaktree è chiara. Per la Juve le mosse principali riguarderanno i tagli e gli investimenti sostenibili, mentre per il Milan due utili di fila ma niente shopping compulsivo.