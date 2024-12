Zenon, Aguirre e Gomez: questi i nomi fatti dalla Gazzetta dello Sport in relazione al blitz in Sud America di Dario Baccin. L'Inter va a caccia dei talenti del futuro e rivolge lo sguardo in particolare all'amica terra argentina, che tante soddisfazioni ha portato nella storia nerazzurra.

Kevin Zenon, classe 2001 e titolarissimo del Boca Juniors di Gago, e Brian Aguirre, classe 2003 e anche lui del Boca, sono finiti nel mirino del braccio destro di Ausilio: entrambi si muovono su entrambe le corsie, con una spiccata preferenza per quella mancina.

Gioca centrale difensivo, invece, Valentin Gomez, 21 anni compiuti a giugno e già colonna del Velez, di cui è stato più volte capitano. In estate era stato vicino al Palermo, ma poi tutto sfumò a causa di un contenzioso tra Velez e River.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!