Samuele Mulattieri continua a trascinare il Frosinone in vetta alla classifica di Serie B a suon di gol (gli ultimi due arrivati contro il Venezia), l'Inter si sfrega le mani in vista del futuro. Quale sarà la decisione del club nerazzurro per l'attaccante classe 2000?

Secondo La Gazzetta dello Sport al momento la logica suggerirebbe un rinnovo del prestito ad un Frosinone promosso in Serie A, mentre appare più difficile il rientro nella rosa della prima squadra nerazzurra, sia per la differenza di livello che per l'imminente necessità di fare esperienza con più minuti possibili in campo.