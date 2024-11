Quanti punti serviranno per accedere agli ottavi di Champions League? Questa è una vera e propria incognita, l'Inter per ora ha fatto il suo conquistando 10 punti in 4 giornate, frutto di tre vittorie e di un pareggio di prestigio in casa del City. Secondo la previsione di Football Rankings, i nerazzurri hanno l'83,7% di probabilità di rientrare nella top 8. I punti previsti sono addirittura 18, due in meno solo del Liverpool (a punteggio pieno dopo 4 giornate e con il 94,5% di possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi).

La soglia è tutto sommata bassa, visto che la top8 si chiude a 15 punti con tre squadre: City, Atalanta e Arsenal. A 16 punti troviamo invece Sporting, Borussia e Barcellona.