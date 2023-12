L'Inter non è riuscita a superare la fitta ragnatela costruita da Alguacil, imbrigliata in un gioco chiaro e studiato, mirato al possesso palla e nel non lasciare iniziativa ai nerazzurri. Gioco che è riuscito molto bene ai baschi, che nel primo tempo hanno raggiunto anche un 80% di possesso palla lasciando correre a vuoto l'Inter, e concedendo inevitabilmente qualche spazio in più nella ripresa, ma pur senza subire più di tanto.

Qualche strappo l'Inter è comunque riuscita a crearlo, e quando lo ha fatto è stata sicuramente più pericolosa degli spagnoli. Nel primo tempo Sanchez ha perso il tempo per servire Dimarco in buona posizione e quando lo ha fatto l'arbitro ha ravvisato un fuorigioco poco comprensibile, lo stesso Dimarco ha trovato poco dopo lo spazio per un diagonale neutralizzato da Remiro; Thuram con le sue accelerazioni ha spaccato il campo caricandosi sulle spalle tutto il peso dell'attacco, ma è mancato sempre il guizzo vincente sottoporta. Lo stesso Thuram a inizio ripresa per poco non approfittava di un errore in difesa della Real Sociedad, chiuso dall'uscita del portiere. Stavolta neanche l'ingresso a metà ripresa di Lautaro Martinez (insieme ad Arnautovic cambiando di fatto la coppia d'attacco) è riuscita a sbloccare una partita difficile e chiusa. Inzaghi ha cambiato anche la catena di sinistra ma senza effetti evidenti. Da segnalare una chiara simulazione di Kubo in area, Scharer prima assegna il rigore, poi all'on-field review si accorge subito della svista e ammonisce il giapponese.

La volontà principale della Real è stata quella di mantenere l'Inter lontana dalla propria area e giocare col cronometro attraverso il possesso palla. Tattica che alla fine ha pagato e ha premiato la sagacia di Alguacil che ha portato a casa il risultato minimo per raggiungere il primo posto, lo 0-0. L'Inter dovrà ora attendere la propria avversaria agli ottavi da seconda classificata.