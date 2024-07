Il Financial Times oggi dedica spazio alla recente acquisizione dell'Inter da parte di Oaktree, focalizzandosi sulla strategia del fondo che, a detta di molti esperti del settore, dipenderà dalla costruzione del nuovo stadio di proprietà. In particolare, il club nerazzurro di certo non cambierebbe proprietà prima che venga definito il progetto. Costruire un nuovo stadio potrebbe infatti essere il passo più importante per il fondo per aggiungere valore all'Inter e facilitare una vendita una volta che il club tornerà in redditività, hanno detto a FundFire numerosi avvocati, professori e consulenti di fusioni e acquisizioni in difficoltà.

A differenza delle franchigie sportive professionistiche statunitensi, la maggior parte dei club di calcio in Italia non possiede lo stadio in cui giocano le loro squadre, il che a volte scoraggia i gestori di fondi privati ​​dall’investire in primo luogo. Contrariamente alla tradizione, l'Inter sta progettando attivamente la costruzione di un nuovo stadio a Rozzano, un comune situato a circa sei miglia a sud di Milano. Prima dell'acquisizione di Oaktree, il club aveva rinnovato i suoi diritti fondiari sul sito di Rozzano fino al prossimo gennaio. Un dirigente nerazzurro ha dichiarato all’inizio di quest’anno che il nuovo stadio potrebbe essere operativo durante la stagione 2028/29.

"La costruzione del nuovo impianto potrebbe diventare un fattore primario per la futura crescita dei ricavi - ha affermato Thomas Smale, CEO di FE International, una società di consulenza per fusioni e acquisizioni -. Non solo una casa dedicata potrebbe ridurre i costi operativi della squadra, ma darà loro anche il controllo diretto delle entrate dei biglietti, garantendo al contempo l'accesso a una serie di nuove opportunità commerciali e immobiliari. Un nuovo stadio potrebbe anche stuzzicare l'appetito di Oaktree di possedere l'Inter più a lungo - ha aggiunto Smale -. Se stanno facendo il possibile per costruire il nuovo impianto che desiderano, qualcosa mi dice che non se ne annoieranno presto. Questa mossa eliminerebbe gli intermediari e lo ricreerebbe a immagine di Oaktree".

La proprietà di un nuovo stadio migliorerebbe anche la capacità della squadra di rinegoziare i diritti sulle entrate commerciali, consentendole di affittare la sede in modi che i proprietari di stadi municipali generalmente non fanno, ha affermato Neil Barlow, partner del gruppo globale di diritto privato di Clifford Chance: "Se guardi ai club che vengono acquistati in altre parti d'Europa... Hanno tutti grandi progetti per nuovi stadi perché questi stadi non saranno usati solo per le partite di calcio - ha detto -. Saranno usati per concerti, saranno usati per conferenze e altri tipi di sport".

Oaktree può anche fare affidamento sulla considerevole piattaforma immobiliare di Brookfield, ha affermato Jonathan Zucker, capo del gruppo di consulenza sul capitale presso Intrepid Investment Bankers, un consulente di M&A. Oaktree potrebbe vedere lo stadio come "un'opportunità per aumentare significativamente il valore della squadra", ha detto.

L'Inter ha anche un'altra opzione stadio se il nuovo progetto non andasse avanti: la città è disponibile a vendere San Siro a Inter e Milan congiuntamente, ha detto recentemente il sindaco Giuseppe Sala al quotidiano italiano Il Corriere della Sera. Anche la comproprietà dello stadio esistente potrebbe essere accettabile per Oaktree, ha detto Zucker: "È difficile da immaginare perché sembra antitetico alla strategia proprietaria degli Stati Uniti, ma probabilmente è l'opportunità di avere un po' di oligopolio in città".

I club potrebbero lanciare un nuovo marchio di intrattenimento congiunto per stimolare i profitti e incrementare i ricavi, ha aggiunto Barlow di Clifford Chance: "Immagino che sarebbe estremamente potente", ha detto.