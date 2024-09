Partite con giocatori in campo 60-65', cinque cambi, GPS che monitorano e staff attenti ad ogni dettaglio. Addirittura le ferie personalizzate come proposto da Carlo Ancelotti e rose che si allargano a 30 elementi. Ma come riporta il Corriere della Sera, alla fine mediamente otto giocatori fanno il 50% dei minuti e il resto va agli altri.

Il gruppetto di super calciatori sta però soffrendo questi numeri, lo dimostra il ko di Rodri, rottura del crociato, quelli di Neymar, Ter Stegen, ma anche Scamacca, Odegaard. E così il prodotto si impoverisce. Anche l'Inter ha appena perso Barella, 25 giorni fuori per un guaio muscolare. E' uno dei cinque azzurri che lo scorso anno ha giocato circa 4.500 minuti (4.478), 50 partite intere, nel suo caso spalmate su 60 presenze.

Il centrocampista, salvo nuovi stop, sarà di nuovo in nazionale a novembre, avrà il campionato, la Champions, continuerà a giocare tra Natale e Capodanno e poi andrà in Arabia per la Supercoppa. A marzo avrà di nuovo la nazionale e a inizio giugno le finali di Nations League o le qualificazioni, quindi il Mondiale per club. Un calendario intensissimo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!