L'impatto dei procuratori è sempre rilevante e anche in Serie A è così. Interessante l'analisi dei colleghi di Calcio e Finanza, che hanno riportato i soldi che i club di A hanno versato dal 2015 al 2023. Numero complessivo di 1,51 miliardi di euro, dei quali il 19,39% è stato pagato dalla Juventus (293,4 milioni), seguita dall’Inter (12,61% per 190,8 milioni) e dalla Roma (10,94% per 165,5 milioni). Il Milan ha un impatto sotto il 10% (8,89% per 134,5 milioni), mentre la Fiorentina (5,85% con 88,5 milioni) supera il Napoli (5,73% con 86,7 milioni).

Calcio e Finanza riferisce un altro dato esplicativo: "Nel 2015, quando la FIGC ha iniziato a rendere ufficiali i pagamenti delle squadre agli agenti, le società di Serie A hanno versato agli intermediari un totale di 84,4 milioni di euro. Otto anni dopo, la cifra è quasi triplicata", concludono i colleghi.

