Il debito della famiglia Zhang nei confronti di Oaktree è aumentato. Questa la notizia lanciata da Calcio e Finanza che ricorda come il finanziamento (da 275 milioni firmato nel maggio 2021 con interessi al 12% e scadenza il 20 maggio 2024), essendo di tipo PIK, preveda "l’aumento dell’esposizione in base agli interessi annui: in questa tipologia di prestito, infatti, gli interessi non vengono versati anno per anno, ma vengono accumulati nel tempo e il pagamento avviene alla scadenza del contratto di finanziamento", viene spiegato.

Secondo quanto si evince dai documenti ufficiali visionati dai colleghi di CF, "nel bilancio al 31 dicembre 2022 di OCM Luxembourg Sunshine SARL (il veicolo lussemburghese tramite cui il fondo californiano ha garantito il finanziamento alla famiglia Zhang), la cifra dell’esposizione è salita a quota 329,6 milioni di euro, rispetto ai 292,1 milioni del 31 dicembre 2021". Nel corso dell'anno 2022 gli interessi sono maturati per 37,5 milioni di euro, quota che si aggiunge ai 21,1 milioni dell'anno precedente. A questi saranno poi da addizionare gli interessi dell'anno 2023 e quelli fino al 20 maggio 2024, data ultima prevista per il pagamento in toto del prestito (interesi compresi).

"Intanto - prosegue CF nella sua dettagliata analisi -, la holding ha anche accantonato circa 57 milioni a fondo rischi nel caso in cui ci fosse un pagamento in anticipo dell’intero importo del debito (erano 20 milioni al 31 dicembre 2021). Il finanziamento è stato garantito a Grand Tower Sarl, una delle holding tramite cui Suning controlla l’Inter, nonché il veicolo dato in pegno nell’operazione: se la proprietà cinese non ripagasse il finanziamento, Oaktree prenderebbe in mano quindi Grand Tower". E quindi l'Inter. Un'eventuale operazione che ricorderebbe quella tra Yonghong Li e il fondo Elliott per il Milan.

