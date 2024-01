Oggi è il giorno di Tajon Buchanan all'Inter e, come di consueto, il sito Calcio e Finanza spiega l'impatto a bilancio dell'operazione sui conti dell'Inter, considerando un accordo di 4 anni e mezzo a 1,5 milioni di euro a stagione.

Se così fosse, la quota ammortamento per la stagione 2023/24 sarebbe pari a circa 780mila euro (1,76 milioni per il 2024/25, considerando la stagione intera) - si legge su CF -. A questa cifra si somma lo stipendio per i prossimi sei mesi. Secondo la stampa sportiva, Buchanan dovrebbe siglare un’intesa da 1,5 milioni di euro netti a stagione, pari quindi a 2,78 milioni di euro lordi. Per metà stagione, la cifra sarebbe pari dunque a 1,39 milioni di euro, per un impatto complessivo da 2,17 milioni di euro per la seconda parte della stagione 2023/24, che saliranno a 4,3 milioni annui dal 2024/25".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!