Buone notizie per la Serie A: introiti di circa 23 milioni di euro in arrivo per i club dall'Europeo. Secondo Calcio e Finanza è questa la cifra approssimativa che la massima competizione continentale ha fruttato alla Lega Serie A come compenso per l'impiego dei 92 calciatori (divisi tra 18 squadre su 20) tesserati in club italiani nell'ultima stagione.

Le risorse, provenienti dal 'Club Benefit Programme', sono distribuite dalla UEFA per ogni singolo club viene calcolata sulla base di vari fattori prima di calcolare "l’ammontare esatto della cifra giornaliera da distribuire per i calciatori sulla base delle diverse categorie di club solamente alla fine di EURO 2024. Sulla base delle stime della Federcalcio europea, le somme da destinare sarebbero le seguenti:

Categoria 1: 10.000 euro al giorno (questa è la categoria dei club di Serie A)

Categoria 2: 6.670 euro al giorno

Categoria 3: 3.330 euro al giorno

Secondo l'analisi di CF "l'Inter è la società che dovrebbe incassare più di tutte, con un premio pari a poco meno di 3,7 milioni di euro per i suoi 13 calciatori convocati". Al secondo posto c'è il Bologna che riceverà poco meno di 2,5 milioni di euro, al terzo il Milan che incasserà quasi 2,4 milioni di euro. I rossoneri hanno portato meno giocatori rispetto alla Juve, "ma il percorso positivo di molti di questi ha consentito al club di incassare più dei bianconeri. La top 5 della Serie A si chiude con la Roma e proprio con la Juventus, rispettivamente a 2,28 e 2,24 milioni di euro".

