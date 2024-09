Grazie anche al fatto di poter contare sullo stadio più capiente d'Italia, Inter e Milan comandano la classifica degli abbonamenti delle 20 squadre di Serie A. Secondo i dati offerti da Calcio e Finanza, entrambe le società milanesi hanno staccato ben 40mila tagliandi stagionali, una cifra ponderata anche per potersi comunque garantire una quantità considerevole di biglietti singoli vendibili, che rappresenta la voce di incasso principale quando si parla di biglietteria. Seguono a ruota le romane, con la Roma che ha un totale di abbonati pari a 38mila persone e stacca la Lazio ferma a 28.500.

Boom per il Genoa, complice anche l'ottima ultima stagione che ha portato i tifosi rossoblu ad abbonarsi con numeri mai visti: saranno ben 28.093 le persone presenti ad ogni partita della squadra di Alberto Gilardino. Indietro in graduatoria la Juventus, che non è andata oltre le 19.200 tessere vendute. Da sottolineare come per alcune società la campagna abbonamenti sia ancora aperta. Fra queste ci sono il Verona, che ha però già toccato quota 15.500, Torino (10mila) e Monza (5mila).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!