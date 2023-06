Thomas Zilliacus a Istanbul per seguire l'Inter? "Era già a San Siro per l’Euroderby di ritorno, agevolato, però, dal fatto di avere una casa sul lago di Como. Beh, martedì, sul suo profilo Twitter ha pubblicato proprio una foto da quello che, probabilmente, è il suo terrazzo. Ebbene, un tifoso gli ha scritto: «Buongiorno signor presidente. Trascorra una buona giornata». E Zilliacus ha replicato: «Grazie, molto gentile. Per il momento sono il presidente soltanto della mia compagnia. Sosteniamo insieme il vero presidente del club e speriamo che lui e la squadra, sabato, sollevino il trofeo». Di sicuro, così non ha gettato acqua sul fuoco sulle voci che lo riguardano direttamente…", sostiene il Corriere dello Sport.

