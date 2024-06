Valentin Carboni attende di capire se sarà nel gruppo ristretto dei convocati dell'Argentina per la Copa America e l’Inter lo aspetta ad Appiano per il ritiro estivo, con valutazioni da fare per il futuro vista la scadenza a fine giugno scadrà il prestito secco con il Monza. Le strade percorribili dal talento argentino sono tre: conferma come quinta punta nell'Inter 2024/25, un nuovo prestito o una cessione a titolo definitivo che verrebbe presa in considerazione solo in caso di offerta da 30-35 milioni di euro. Questo lo scenario disegnato oggi dal Corriere dello Sport.

I discorsi verranno affrontati meglio nelle prossime settimane, ma secondo il giornale romano "non è da escludere che la società venga incontro alla richiesta di Inzaghi di avere in rosa un quinto attaccante". Da capire se questo possa essere proprio un gioiellino da sgrezzare come Carboni o un profilo più pronto come Albert Gudmundsson. Il tutto al netto di capire quale sarà il futuro di Marko Arnautovic che ha voglia di restare in nerazzurro.



Il prestito verrebbe concesso eventualmente ancora ad un club di Serie A che possa farlo crescere, con la Fiorentina (che a gennaio aveva messo sul piatto 20 milioni) che continua a seguirlo con interesse. Secondo il Corsport viene invece difficile, considerando il valore del ragazzo, pensare a una cessione con recompra in 'stile Fabbian'.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!