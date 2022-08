La volontà di Steven Zhang di togliere Milan Skriniar dal mercato trova oggi spazio anche sulle pagine del Corriere dello Sport. La scelta del presidente è anche conseguenza della nuova proposta dal PSG , secondo il quotidiano romano sostanzialmente identica all’ultima (ovvero 53 milioni come base fissa più altri 7 di bonus ) e arricchita dall'avviso che non ci sarebbero stati ulteriori rilanci. Ad ogni modo, Ausilio ha respinto l'offerta e Zhang ha poi comunicato la sua decisione.

Adesso l'intenzione dell'Inter è di discutere del rinnovo di contratto in scadenza nel 2023. "Il difensore ha già dato la sua disponibilità a prolungare il rapporto e sa anche che non potrà firmare alle stesse cifre che gli avrebbe garantito il Psg (9,5 milioni a stagione bonus compresi), ma è chiaro che i suoi emolumenti andranno adeguati a quelli di Lautaro e Brozovic (rispettivamente 6,2 e 6,5 milioni all’anno), ovvero il top in rosa, ad eccezione di Lukaku".