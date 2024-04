Ennesima uscita anti-Inter di Arrigo Sacchi. E stavolta l'ex c.t. ha puntato il dito contro il club nerazzurro non per questioni di campo, ma per ragioni più delicate, quelle relative alla gestione economica.

"Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Si", ha detto ieri Sacchi ospite del Milan Club di Jesi. Secondo il Corsport, le frasi dell'ex allenatore rossonero hanno verosimilmente causato fastidio alla dirigenza interista, ma non c'è da registrare alcuna presa di posizione o reazione. Solo indifferenza filtra da viale della Liberazione, anche perché in Italia è la maggior parte dei club ad avere debiti...

Sacchi - come ricorda il quotidiano romano - non è nuovo a un'invettiva del genere contro l'Inter. E non è neppure l'unico: sull'argomento, nel recente passato, si erano espressi pure Commisso e addirittura Mourinho (parlando degli stipendi).

