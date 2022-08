L'Inter aspetta la prossima settimana per definire le uscite e presentarsi all'inizio del campionato con una rosa più snella. Tra le partenze, i dirigenti nerazzurri sperano non ci sia quella di Milan Skriniar. "Da Parigi non sono arrivate nuove proposte, ma l'Equipe continua a rilanciare che il Psg non è fuori dalla corsa. A differenza del Chelsea che, per rinforzare il suo pacchetto arretrato, adesso vuole Fofana del Leicester ed è arrivato a offrire 70 milioni di sterline. Se questa trattativa andasse in porto, Boehly arriverebbe a 260 milioni investiti. Ne avrebbe altri 40-50 per Dumfries? Staremo a vedere", dribbla il Corriere dello Sport.