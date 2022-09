Ieri, nel day after del derby perso contro il Milan, c'erano solo facce preoccupate alla Pinetina, su tutte quelle dei dirigenti presenti per assistere alla seduta defaticante e poi pranzare con Simone Inzaghi. E' quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, dove comunque si precisa che non si è trattato di un "summit d'emergenza" ma di un appuntamento classico dei post-partita, previsto come da tradizione degli ultimi anni. Ovvio che in questo caso la chiacchierata tra le parti abbia avuto un "peso specifico" diverso rispetto alle precedenti, ma non a tal punto da considerare la panchina di Simone Inzaghi traballante, scomoda o appesa a un filo. "Ha firmato due mesi fa un ricco rinnovo ed è saldo. Al tempo stesso però la dirigenza si aspetta che risolva in fretta i problemi difensivi e di atteggiamento che non sono piaciuti contro la Lazio e nel derby", scrivono i colleghi del quotidiano romano.