Mezza Inter del prossimo anno è praticamente già fatta, ma servirà anche cedere un big. Questo, in sintesi, il concetto espresso oggi sulla pagine del Corriere dello Sport, che analizza le mosse in entrata e in uscita del club nerazzurro. Secondo il giornale romano, Onana è ormai solo da ufficializzare, Mkhitaryan ha già detto sì (deve soltanto sottoporsi le visite mediche una volta smaltito l'infortunio e mettere la firma su biennale da 3,6 milioni di euro) e Bremer è stato bloccato dallo scorso gennaio, in attesa di trovare un accordo con Cairo. Senza dimenticare il sogno Dybala , pista tornata ad infiammarsi dopo l’incontro con un suo rappresentante, avvenuto giovedì nella sede interista.

L'Inter ha comunque la necessità di vendere prima di affondare definitivamente per certi colpi: si dovrà chiudere con un attivo tra i 60 e i 70 milioni di euro e con un taglio del monte ingaggi del 10-15%, con la cessione di un pezzo pregiato che per il giornale romano appare necessaria per sostenere i conti. A Inzaghi è stato comunque garantito che verrà costruita una squadra forte e competitiva per lo scudetto.



Se per Onana e Mkhitaryan appare tutto definito, va invece sbloccata la situazione Bremer. "Al giocatore sono state date rassicurazioni che sbarcherà a Milano. Con il Torino, però, ancora non si sono aperte le trattative, proprio perché l’Inter vuole capire che margini di manovra può avere, così da impostare l’affare nel migliore dei modi - scrive il Corsport -. Se il big a lasciare la Pinetina fosse Bastoni, i discorsi sarebbero molto più semplici. Ma, tra la volontà del brasiliano e quella clausola inserita nel contratto che, dal prossimo gennaio, consente a Bremer di partire per 15 milioni, in viale Liberazione sono convinti di riuscire a spuntare una valutazione favorevole. A meno che una mega-offerta dall’estero, al Toro e al giocatore, non faccia saltare il banco". A far spazio a Dybala dovrebbe invece essere Sanchez che a differenza di Bremer, però, non ha ancora detto detto sì all’Inter.

