Anche il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni sul forte interesse del Bayer Leverkusen per Robin Gosens, per un affare che porterebbe circa 30 milioni totali nelle casse dell'Inter (2 di prestito oneroso e 28 per il riscatto). "La partenza di Gosens, con conseguente certezza di un incasso sostanzioso, che milione più milione meno, permetterebbe di raggiungere il famoso attivo da 60 milioni, potrebbe anche spingere Zhang a dare il via libera all’arrivo di Acerbi, accontentando così Inzaghi - anticipa il quotidiano romano -. Intanto Akanji si sta per accasare al Manchester City: significa che non potrà arrivare tra un anno alla Pinetina da svincolato".



Da capire, poi, con chi i nerazzurri andrebbero a sostituire il tedesco: il nome caldo è quello di Borna Sosa, 24enne croato dello Stoccarda.