Il Corriere dello Sport continua a insistere sul legame tra la Juventus e Romelu Lukaku, come conferma anche l'edizione di oggi. "La Juve parlava da marzo con Sébastien Ledure, il legale di Lukaku. Ma è meglio non dirlo in giro perché la cosa potrebbe deludere qualcuno - attacca il direttore Ivan Zazzaroni nel suo approfondimento sul giornale -. Il Chelsea non ha mai offerto Big Rom alla Juve: è stata la Juve a informare Todd Boehly che gli avrebbe presentato una proposta d’acquisto (tenemos el mensaje, amigos). Ma anche questo particolare è meglio nasconderlo, altrimenti si rischia di essere accusati di tentativo di destabilizzazione. Non sarebbe una novità, almeno per il Corsport: quando scrivemmo per primi dei notevoli problemi finanziari del Gruppo Suning ci beccammo ogni genere di insulto, oltre a uno striscione lungo 50 metri davanti a San Siro. La verità talvolta disturba, meglio vivere di illusioni poco pie, consenso e leccate di cuore. Giorni fa Sky UK ha diffuso la notizia dell’interessamento della Juve, noi l’abbiamo correttamente ripresa (era vera: ce l’hanno bruciata, la colpa è tutta del sottoscritto), altri hanno fatto finta di niente: è antipatica, meglio non darla".

