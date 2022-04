I gol di Lautaro Martinez in questa fase "calda" della stagione sono un toccasana per l'Inter e aumentano il valore del giocatore in vista della possibile partenza in estate. Come spiega il Corriere dello Sport, il club non vuole "scaricarlo", avendogli appena fatto firmare un contratto importante, ma ha la necessità di chiudere la campagna acquisti con un attivo tra 60 e 70 milioni e un taglio degli stipendi del 10-15%. Ragion per cui non esistono incedibili, nemmeno altri come Skriniar, Bastoni o Barella.