La trattativa con il Genoa per Josep Martinez è in stand-by a causa di Gaetano Oristanio. Il fantasista era stato individuato dei club come contropartita ideale (occhio adesso a Martin Satriano e Mattia Zanotti) per chiudere il passaggio del portiere spagnolo all'Inter, ma l'ultimo inserimento del Venezia ha complicato lo scenario. Tutto nasce giovedì, quando l'agente del ragazzo Beppe Riso si presenta nella sede interista insieme al direttore sportivo dei lagunari Antonelli con il chiaro scopo di unire le forze per portare l'ex Cagliari in Veneto: nell'incontro viene presentata la possibilità di prendere il talento campano a titolo definitivo, garantendo pure la recompra, con anche i nomi di Stankovic e Tessmann (che però l’Inter non considera una priorità) nei discorsi.

Il ds nerazzurro Piero Ausilio non ha gradito la mossa e "l'ha ritenuta una forzatura" scrive oggi il Corriere dello Sport analizzando il comportamento di Riso, che nella stessa visita ha scatenato anche il problema del poco minutaggio stagionale di Davide Frattesi: in questo caso il ds interista ha inizialmente ascoltato per poi tagliare corto: l'ex Sassuolo non è sul mercato. "Certo tutto sarebbe rimasto all’interno della sede nerazzurra, se Riso, all’uscita, non avesse tirato fuori il nome di Frattesi, accendendo i radar. Ovviamente, si è trattato una strategia precisa. Ma l’irritazione dell’Inter non ha fatto altro che aumentare", si legge sul giornale romano.

