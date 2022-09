La chiara presa di posizione contro Steven Zhang da parte della Curva Nord trova ampio spazio sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi. "Zhang Vattene" recitava il messaggio pubblicato ieri sulla pagina Facebook della 'L'Urlo della Nord' e comparso poi pure su un muretto vicino a San Siro. "Nessun comunicato o nessuna spiegazione aggiunta. Forse perché il messaggio voleva lasciare poco spazio all'immaginazione, poco margine per essere interpretato: la mossa della Nord, che arriva in un momento nel quale i risultati della squadra non arrivano (4 ko nelle prime 9 gare ufficiali), è di quelle che fanno rumore e certo non rassereneranno gli animi", scrive il giornale romano.

Resta ora da capire se sabato 1 ottobre, quando al rientro dalla sosta in San Siro sarà tutto esaurito per la sfida contro la Roma, ci sarà un seguito alle proteste oppure se la CN si concentrerà solo sul cercare di spingere la squadra in un momento delicato della stagione. Per quanto riguarda Zhang, "è chiaro che la presa di posizione della curva non gli faccia piacere, ma è altrettanto scontato che non cambi i suoi programmi - si legge -. Da viale della Liberazione filtra che Suning non vuole vendere la maggioranza e che, tramite Goldman Sachs, è alla ricerca di un partner che rilevi il 30% di LionRock. Ambienti finanziari assicurano invece che Zhang stia solo aspettando l'offerta giusta per il comando. Per cosa tifa la Curva Nord adesso è chiaro, ma senza una proposta economica importante, diciamo gli 1,2 miliardi di valutazione del Milan, difficilmente il cambio di proprietà si trasformerà in realtà", conclude il Corsport.