"Non si molla!". Questo l'esclamativo di Simone Inzaghi ieri alla squadra quando si sono ritrovati tutti ad Appiano Gentile all'indomani del ko di Bologna. Una battuta d'arresto inaspettata che però non deve far perdere la convinzione nei campioni d'Italia in un momento globalmente estremamente positivo sia a livello di risultati che di prestazioni.

E allora il tecnico piacentino ha ricaricato i suoi: "Dobbiamo essere più attenti in certe situazioni e precisi sotto porta, ma abbiamo subito due gol con un solo tiro del Bologna. Per questo non è il momento di arrendersi", il senso del suo discorso riportato oggi dal Corriere dello Sport.