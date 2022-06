L'occasione è stata quella dei festeggiamenti per lo scudetto della Primavera, e così Simone Inzaghi ha incontrato in sede gli alti gradi dell'Inter incassando la conferma del rinnovo fino al 2024. Anche i dettagli sono stati messi a posto e ormai la firma è solo una formalità. "Al di là dei vari brindisi, l’occasione è servita anche per una chiacchierata con la dirigenza - riferisce il Corriere dello Sport -. La prima riunione programmatica in vista della prossima stagione era andata in scena un paio di settimane fa. Da allora gli scambi sono avvenuti a distanza, ma Inzaghi è sempre stato aggiornato sulle ultime evoluzioni. In particolare in merito agli incontri con i rappresentanti di Dybala e di Lukaku. Chiunque arrivasse dei due sarebbe comunque un colpaccio. Se poi ci scappasse la doppietta, allora… La realtà, però, non cambia. Nel senso che l’Inter si trova ad affrontare un’altra sessione di mercato con la necessità di scarificare uno dei suoi pezzi pregiati. Inzaghi lo sa e si sta già attrezzando".