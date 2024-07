La cifra investita dalla Juventus per Juan Cabal (11 milioni più 2 di bonus) era fuori dalle possibilità per l'Inter, che ha così deciso di tirarsi fuori dalla corsa al colombiano. Lo spiega oggi il Corriere dello Sport, aggiungendo che dalle parti nerazzurre c'è un po' di irritazione nei confronti dell’entourage del giocatore "per aver preso tempo (evidentemente i bianconeri si erano già fatti avanti) quando l’accordo sembrava ad un passo".

L'Inter adesso valuta le alternative per completare la difesa: tra i nomi fatti dal quotidiano romano ci sono quelli di Johan Vasquez del Genoa e di Jakub Kiwior dell’Arsenal. Il polacco ex Spezia costa tanto e inoltre i Gunners non prendono in considerazione il prestito con diritto di riscatto, ma solo l'obbligo. "Esistono più margini per Vasquez", assicura il quotidiano.

