A differenza della Gazzetta, il Corriere dello Sport non ha troppe certezze circa il rinnovo di Dumfries. Se ne saprà di più al suo ritorno in Italia, ma intanto lo scenario resta apertissimo: senza firma, l'olandese sarà ceduto.

E allora è caccia all'eventuale sostituto. Il primo nome, Ndoye, costa troppo: il Bologna chiede 25 milioni. I nerazzurri non si sono scaldati troppo quando in sede è stato offerto Wan-Bissaka, laterale destro in uscita dal Manchester Uniterd.

Piuttosto, occhio a Vanderson, 23enne del Monaco. Anche lui è stato offerto e qui i nerazzurri hanno gradito. Le sue caratteristiche sono giudicate molto interessati: corre, spinge, sa pure saltare l’uomo e sembra perfetto come laterale a tutta fascia. C’è il solito inconveniente della valutazione, che è nello stesso ordine di grandezza di Ndoye. Tuttavia, considerato lo stop di Buchanan (rientro previsto per fine ottobre), nel caso, per sostituire Dumfries, l’Inter avrebbe bisogno di un giocatore vero, un titolare.