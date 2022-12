L'Inter ragiona sulla difesa. Oltre ai rinnovi da discutere (Skriniar, De Vrij e D'Ambrosio i più urgenti), i dirigenti di viale della Liberazione hanno individuato in Giorgio Scalvini l'obiettivo di mercato per il futuro. Lo assicura il Corriere dello Sport, che sottolinea anche come il prezzo, però, sia già lievitato oltre i 30 milioni di euro. "La cifra non è facilmente compatibile con la situazione dei conti di viale Liberazione, ma i già sottolineati ottimi rapporti con la Dea potrebbero agevolare una formula più conveniente, tipo prestito oneroso con obbligo/diritto di riscatto. E, in aggiunta, nelle mani di Marotta e Ausilio c’è pure la carta Fabbian. Quest’ultimo, 19enne come Scalvini, si sta mettendo in mostra alla Reggina ed è da considerare una delle rivelazioni del campionato cadetto. Tornerà alla Pinetina a giugno. Ma più di un segnale lascia intendere che non ci resterà. Piace parecchio proprio all’Atalanta, che potrebbe accettarlo, appunto, come pedina di scambio nell’affare-Scalvini".