Anche il Corriere dello Sport fotografa la situazione della difesa dell'Inter dopo l'addio a Bremer. Skriniar sembra sulla via della permanenza: andrebbe via solo per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni e oggi il PSG appare sempre più lontano come riferiscono in Francia.

Anche nel caso in cui restasse Skriniar, però, l'Inter dovrebbe completare la difesa ricordando la partenza di Ranocchia. "Con l’addio allo slovacco, il piano nerazzurro era mettere a disposizione di Inzaghi l’accoppiata Bremer-Milenkovic. Il nuovo scenario, invece, ha finito per raffreddare pure la pista per il serbo - si legge -. Avendo il contratto in scadenza nel 2023, il suo costo non supererebbe i 15 milioni di euro. Ma ora l’Inter non intende più investire una cifra del genere e la Fiorentina non concederà condizioni favorevoli. Il nuovo difensore sarà un elemento di completamento, e quindi dovrà arrivare con un esborso minimo, non certo in doppia cifra. Ieri, effettivamente, c’è stato un contatto con l’entourage di Milenkovic, ma solo un aggiornamento sulla situazione. Vale anche per Akanji, altro profilo molto considerato in viale Liberazione, ma il Borussia Dortmund, pur tenendolo ai margini, avendo il contratto in scadenza nel 2023, non abbassa le sue pretese".

E intanto ieri è stato proposto Medina, argentino del Lens. Ma non c'è fretta, si attendono occasioni. Adesso la priorità è piazzare gli esuberi sempre ricordando il famoso attivo di 60 milioni da ottenere entro il 30 giugno 2023.