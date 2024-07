Capitolo rinnovi. Oggi il Corriere dello Sport propone una panoramica sui giocatori dell'Inter che hanno il contratto in scadenza nel giugno 2025. L'urgenza si chiama Dumfries: il club si augura di sistemare tutto a breve, magari con la firma sul prolungamento già al rientro dell'olandese dalle vacanze (ingaggio portato a 4 milioni).

Gli altri? Si tratta di Acerbi, De Vrij, Darmian, Arnautovic e Di Gennaro. Per nessuno di loro c’è fretta, spiega il quotidiano romano. Tutti giocatori che hanno oltre 30 anni: qualcuno potrebbe anche lasciare subito (Arnautovic), qualcun altro potrebbe essere lasciato libero a zero fra un anno. Ma attenzione all'incognita del Mondiale per Club: la competizione si giocherà a cavallo del 30 giugno 2025 e senza un rinnovo i giocatori in scadenza dovranno chiudere in anticipo la loro partecipazione alla manifestazione.

Detto di Dumfries, per Darmian esiste un'opzione di un altro anno che il club si è tenuto. Per De Vrij e Acerbi molto dipenderà da come andrà questa stagione: non a caso Ausilio e Marotta hanno già messo gli occhi su Bijol. Su Di Gennaro zero preoccupazioni, mentre Arnautovic è già adesso sul mercato: serve fare spazio per un altro attaccante che però - secondo il CdS - difficilmente può essere Gudmundsson.