Sta per terminare la sessione estiva di calciomercato, quasi interamente passata dai nerazzurri anche cercando di vendere Joaquin Correa. Missione, per ora, fallita. E allora l'argentino, da settembre, potrebbe davvero tornare a essere un'opzione per l'attacco dell'Inter, anche se molto indietro nelle gerarchie di Inzaghi.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, però, a 5 giorni dal gong finale del mercato nulla è ancora deciso in maniera definitiva, anche se sembra ormai da scartare l'ipotesi di rescissione del contratto. E se non ci sarà un club disposto almeno a pagare l’intero ingaggio, ovvero 3,5 milioni, resterà in nerazzurro come quinta punta. Almeno fino a gennaio o, a meno che, non salti fuori qualcosa dall’Arabia Saudita, la cui finestra di mercato si chiuderà il 6 settembre. Correa diventerà un'opzione per il campionato, ma non per la Champions: lui sarebbe quello destinato a restare fuori dalla lista Uefa.