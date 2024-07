Occasione mancata. Secondo il Corriere dello Sport, vista l'assenza di Lautaro, Thuram e Arnautovic, Joaquin Correa aveva la chance di mettersi in mostra e magari far crescere qualche dubbio nella mente di Inzaghi e della dirigenza nerazzurra. Invece niente: dopo l'illusorio gol al Lugano, molto negativa la prova con la Pergolettese.

Il suo destino è già deciso: sarà addio. Non c'è spazio per il Tucu in questa squadra, come conferma il quotidiano romano. Si era fatta avanti l’ipotesi AEK Atene, si era vociferato di un interesse del River Plate, ma nulla é stato poi portato a termine come si legge sul giornale. E allora? Potrebbe farsi strada l'opzione della risoluzione consensuale, già sperimentata dall’Inter due anni fa con Alexis Sanchez. Dunque, addio con relativa buonuscita.