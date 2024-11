Asse di mercato tra Inter e Bologna per Nicolò Bertola e Francesco Pio Esposito. Secondo il Corriere dello Sport, tra i due club, infatti, potrebbe aprirsi un discorso ampio in vista della prossima estate sulla falsariga di quello che mesi fa ha portato Fabbian in rossoblu.

I felsinei, infatti, sarebbero molto interessati sia al difensore 21enne dello Spezia (in scadenza di contratto) che al compagno di squadra classe 2005, arrivato in Liguria in prestito proprio dall'Inter. Di Vaio più di una volta è andato a La Spezia per vederli all’opera e la settimana scorsa lo stesso Sartori ha raggiunto Empoli per guardarli dalla tribuna nella partita giocata dall’Italia Under 21 contro la Francia. Secondo il quotidiano romano, peraltro, il Bologna avrebbe messo nel mirino anche Akinsanmiro, nigeriano dell'Inter, classe 2004, in prestito alla Sampdoria con diritto di riscatto e controriscatto.

Ebbene, su queste basi, il Corsport non esclude una collaborazione ulteriore, sempre considerando che va deciso il futuro dello stesso Fabbian. "Da indiscrezioni molto fondate che arrivano (e non solo, badate bene) dall’entourage dei due giovani calciatori ci sarebbe la grande volontà da parte di Bologna e Inter di costruire un’altra operazione che assomigli a quella che due estati fa ha portato Fabbian a Casteldebole almeno fino al prossimo giugno", si legge.