In casa Real Madrid le scelte per il futuro sembrano essere più chiare. Dall'emittente spagnola Cadena SER arrivano aggiornamenti su quelle che sono le intenzioni delle Merengues per il centrocampo della prossima stagione: il Real considera il ritorno di Nico Paz un'opzione decisamente più vantaggiosa rispetto alla permanenza di Arda Güler in rosa. opzione di riacquisto di Paz da parte del club madrileno renderebbe più semplice un ritorno un anno dopo il suo trasferimento, con il Como che andrebbe ad intascare una somma considerevole grazie al trampolino di lancio che ha fornito alla carriera del centrocampista argentino, che alla corte di Cesc Fabregas ha disputato sin qui una stagione eccellente guadagnando tantissimo credito in Avenida de las Fuerzas Armadas. Tutto questo mentre Güler è ormai sempre più ai margini delle scelte di Carlo Ancelotti.

Un prestito per il giovane centrocampista turco, quindi, è valutata come la soluzione più logica, perché non solo gli permetterebbe di farsi conoscere lontano dalla capitale spagnola, ma asseconderebbe anche i desideri di un colosso europeo come l'Inter che sta esplorando il mercato. Güler ha decisamente tanti estimatori a Milano, dove lo accoglierebbero con la maglia nerazzurra a partire da questa estate, secondo la radio iberica.

