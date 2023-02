Dopo essere stato citato in giudizio anche negli USA dalla China Construction Bank per via di un mancato risarcimento dei 300 milioni, Steven Zhang è passato all'atto difensivo. A parlarne è Calcio e Finanza che spiega come l'istituto bancario cinese, dopo aver vinto la prima causa ad Hong Kong, ha aperto un fronte legale anche negli Usa per via dei rapporti tra Zhang e Goldman Sachs e Oaktree. Il numero uno dell'Inter e di Suning Sports International Limited, citati entrambi nella causa, "sono passati alla difesa". Secondo i documenti consultati da C&F a difendere Zhang saranno Jason C. Hegt e Zachary L. Rowen dello studio legale Latham & Watkins, studio legale già vicino alle questioni nerazzurre: ha già seguito l’emissione del bond da 415 milioni di euro da parte della società nerazzurra nel gennaio 2022, assisito il passaggio delle quote di maggioranza del club da Thohir a Suning nel giugno 2016 e l’accordo di sponsorizzazione del club nerazzurro con Socios nel 2021.