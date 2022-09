Un derby globale, con più di 150 Paesi collegati e una visibilità massima in tutto il mondo. Una stracittadina che vale sul campo, in chiave corsa scudetto, dopo che negli ultimi due anni Inter e Milan si sono divise un campionato ciascuno. E un big match in cui i nerazzurri compariranno in campo con uno sponsor per cui stanno cercando di limitare al massimo la visibilità. I colleghi di Calcio e Finanza evidenziano lo scontro tra il club nerazzurro e Digitalbits. Che prosegue dopo che la piattaforma crypto non ha pagato la prima rata della stagione 2022/23 per quanto riguarda la sponsorizzazione di maglia (che quest’anno dovrebbe valere 23 milioni, per poi salire a 27 e 30 milioni nei prossimi due anni). Non solo, non sarebbe stato versato nemmeno il bonus per la qualificazione alla Champions League, nel finale della scorsa stagione, quando la piattaforma era soltanto sponsor di manica.