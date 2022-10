Ospite negli studi di CBS Sports, Thierry Henry, ex stella fra le altre del Barcellona, ha detto la sua sul 3-3 del Camp Nou fra i blaugrana di Xavi e l'Inter di Inzaghi: "Nel primo tempo il Barcellona è rimasto fedele al suo piano di gioco, poi nel secondo tempo si è lasciato sopraffare dalle emozioni. Invece di fare quel passaggio extra per cercare di mantenere il possesso e rimanere nella metà campo dell'avversario, la squadra è entrata nella mentalità 'dobbiamo assolutamente segnare' mezzora prima della fine della partita, quindi è stata punita. Sappiamo che c'era molta pressione sui giocatori e su Xavi, conosciamo la situazione finanziaria in cui si trova il club e perciò l'obbligo di superare il girone. Ma dobbiamo dare credito anche all'Inter, che ha giocato davvero bene nel secondo tempo e ha meritato quei gol. Sa parliamo poi di Asllani, lo ripeterò tutta la sera: 'Passa il pallone! Non è una questione che riguarda soltanto te'. Che ragazzo avido".