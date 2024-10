Attaccante classe 2004 del Famalicao, Gustavo Sà ha parlato oggi su Tuttosport del suo futuro da calciatore. "Il mio idolo è Cristiano Ronaldo, il migliore di sempre. Sono portoghese e non potrebbe essere altrimenti (ride ndr.). Ma a parte CR7 non ho altri punti di riferimento calcistici. Penso solo a migliorare il mio gioco. Chi mi piace in Italia? Dico Barella, è un top player". Se seguo la Serie A? Assolutamente sì, come tutti del resto. Non ho una squadra preferita, mi piace guardare la Juve, l’Inter il Milan… Le migliori, insomma".