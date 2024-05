Nell'edizione odierna di Tuttosport, a corollario di un pezzo sulla situazione di mercato di Albert Gudmundsson, sono riportate anche una serie di dichiarazioni rilasciate dal giocatore stesso a Cbs Sports in cui l'attaccante del Genoa spiega le sue sensazioni guardando al futuro.

"Fin da bambino il mio sogno è sempre stato quello di giocare un giorno in Premier League, ma da quando mi sono trasferito in Italia la situazione è cambiata un po’ - afferma il giocatore -. Mi piace molto il Paese, mi piace il campionato, mi piace il calcio e mi piace la vita qui. Quindi, a dire il vero, se devo lasciare il Paese e questo club, il Genoa, deve essere per qualcosa di meglio perché mi sento davvero me stesso e sto bene qui. Non sono ansioso di lasciare l’Italia".