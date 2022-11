Il presidente federale ha aggiunto: "Aspettiamo cosa emerge dal processo e poi facciamo una riflessione sul sistema, ma ora non colpevolizziamo e sanzioniamo i soggetti prima delle indagini - riporta Calcio e Finanza - Se le irregolarità possono aver influito anche sui successi sportivi della Juventus? È vox vostra, non vox populi. Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, ma stiamo calmi perché temo che quel tema possa riguardare anche altri soggetti. Tebas? Sono arrivate alcune riflessioni e attacchi gratuiti da parte di chi dovrebbe guardare in casa propria e credo siano piuttosto fuori luogo. Siamo a stretto contatto con la Uefa, aspettiamo il processo e poi tiriamo fuori le conclusioni".