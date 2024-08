Per il momento, Yarek Gasiorowski non vuole dare troppo peso alle voci che lo vogliono vicino all'Inter. Intervistato da El Chiringuito de Jugones dopo la vittoria nell'Europeo Under 19 con la Nazionale spagnola, il difensore del Valencia afferma chiaramente di trovarsi molto bene nell'Equipo Che e non pensa ad una partenza: "Io qui a Valencia mi trovo molto a mio agio, sto bene. Alla fine è il club dove sono cresciuto e rimanere qui con tutti i Valencianistas è un orgoglio per me".

