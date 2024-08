Dopo gli indizi disseminati dai social dell'Inter, arriva il profilo ufficiale Nike a lanciare ufficialmente la seconda divisa dei nerazzurri per la stagione 2024/25.

Confermate tutte le indiscrezioni: kit bianco con bordi blu su maglia, pantaloncini e calzettoni. "La nuova maglia dei nerazzurri è ispirata al patrimonio architettonico tradizionale e storico di Milano", puntualizza l'azienda che fornisce il materiale tecnico ai campioni d'Italia.

Introducing the 𝟮𝟬𝟮𝟰/𝟮𝟱 @Inter 𝑨𝒘𝒂𝒚 𝑲𝒊𝒕.



The new Nerazzurri jersey brings a tonal colour pallet, inspired by Milan’s traditional and historic architectural heritage.



Featuring 𝑫𝒓𝒊-𝑭𝑰𝑻 𝑨𝑫𝑽, built for moments that matter most. #NikeFootball pic.twitter.com/SYE0Z3pQZb