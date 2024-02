Sarà un Roma-Inter a distanza per Simone Inzaghi, squalificato per la sfida dell'Olimpico dopo il giallo rimediato nel big match contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro, paparazzato dall'inviato FcInterNews.it, è già in pieno clima partita nell'anomala postazione della tribuna stampa. In panchina, come noto, ci sarà il suo vice Massimilano Farris.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!