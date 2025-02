All'indomani del successo della Fiorentina sull'Inter, Nicolò Zaniolo si presenta in conferenza stampa come nuovo giocatore viola. Immancabile la domanda sulla vittoria del Franchi: "Ho visto una partita fantastica. Sembravamo in 13 invece che in 11, abbiamo lottato fino alla fine e meritato di vincere contro una delle squadre più forti d'Italia se non d'Europa".

L'ex nerazzurro si candida per un posto anche per il secondo round, in programma lunedì sera a San Siro: "Sto bene, tutto a posto. Per lunedì deciderà il mister", il breve commento.

