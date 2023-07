Tramite una nota pubblicata in mattinata, la UEFA ha confermato di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da nove federazioni affiliate per ospitare le finali delle competizioni europee per club nel 2026 e nel 2027. Le dichiarazioni di interesse, precisano da Nyon, non sono vincolanti e le proposte definitive dovranno essere consegnate con i dossier di candidatura entro il 21 febbraio 2024. Per quanto riguardo l'ultimo atto della Champions League, Milano (San Siro) ha avanzato la sua candidatura assieme a Budapest (Puskas Arena).