Filip Stankovic continua a crescere lontano da Milano, sognando l'Inter . Il portiere figlio d'arte, che ad agosto ha cominciato la sua seconda stagione in prestito al Volendam , sta accumulando esperienza nel calcio professionistico, anche passando da sfide dure come quelle che propone la Eredivisie: "E' un'ottima scuola per i giovani giocatori, alla mia età è davvero bello poter giocare a questo livello ogni settimana. Chissà dove andrò a finire in futuro, ma ora sono completamente concentrato sul Volendam", le parole al Telegraaf del classe 2002. Dopo sette giornate di campionato, Stankovic è in testa alla classifica dei portieri con più parate (38): "Non è bello subire sette gol come successo contro il PSV o quattro dallo Sparta e dal NEC. Ho fatto undici parate contro il PSV, ma tutti vedono i sette gol subiti", ha spiegato.

Parole ambiziose per un ragazzo che ha le idee chiare per quanto riguarda la sua carriera: "Il mio sogno è diventare il portiere titolare dell'Inter, club con il quale ho rinnovato il contratto di un ulteriore anno. Voglio vincere il dieci per cento dei trofei che ha vinto mio padre. Dopo ogni partita parlo con lui, la mia famiglia mi sostiene sempre; sono l'unico portiere in famiglia (il fratello Aleksandar è centrocampista della Primavera nerazzurra, ndr). Ho avuto modo di vivere da vicino gran parte della carriera di mio papà, io c'ero a Madrid quando ha vinto la Champions con l'Inter ed era in campo a festeggiare perché dovevo baciare la Coppa con le 'grandi orecchie'. Sono un figlio orgoglioso del padre e penso lui lo sia di me. In ogni caso, cerco ogni giorno di mostrare il meglio di me stesso".