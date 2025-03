Pochi minuti prima del calcio d'inizio del match contro il Milan, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN spiegando quella che è la sua visione tattica su Nico Paz, il giocatore oggetto del desiderio dell'Inter per il futuro: "Nico è un giocatore molto offensivo, con un talento importante che vogliamo sfruttare al meglio dentro il campo per la squadra. Lui è un trequartista, un 8-10 molto giovane che sta imparando tante cose. Noi gli stiamo insegnando tanto da centrocampista perché penso che in futuro potrà diventare una grande mezzala, avendo un fisico imponente. È forte e intelligente ma in questo momento non è ancora lì, quindi in questo momento può fare male ed essere decisivo più da trequartista". Parole che possono anche far piacere ai nerazzurri, considerando che il tecnico iberico ha in pratica dipinto Paz come un giocatore che ha delle caratteristiche potenzialmente cruciali per il gioco di Simone Inzaghi.

Fabregas parla anche del suo futuro, ribadendo il suo pensiero: "Ho firmato un contratto lungo col Como perché vedo il progetto e quello che la società vuole fare. Tanti giocatori sono venuti qui non per me ma perché siamo convinti di fare qualcosa di importante. Mi sento dentro questo progetto, ringrazio il club e la città per quello che mi sta dando. Penso ad oggi, a vincere questa sera e a guardare in avanti".

